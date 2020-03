Lékařce v nemocnici umíral otec na Covid-19, nemohla ho ani obejmout

Kanadská lékařka Nooreen a její manžel Rick společně bojují v nemocnici v Torontu proti šíření koronaviru. Zatímco Rick slouží na pohotovosti, Nooreen se věnuje pacientům na plicním oddělení. Právě v nemocnici, kde oba pracují, skončil i 77letý otec Nooreen, který onemocněl na Covid-19.

"V únoru odjel do Velké Británie na pohřeb své nejstarší sestry," řekla Nooreen pro kanadskou televizi CTV News Toronto. "Začal se cítit nemocné týden poté, co se vrátil do Kanady," dodala.

"Ještě před týdnem byl zdravý. I když mu bylo 77 let, neměl žádné další zdravotní komplikace. Stále řídil. Dokonce pořád pracoval ve stejném obchodě, ve kterém strávil posledních 40 let. V 70. letech do Kanady přicestoval jako uprchlík z Ugandy," uvedl seniorův zeť Rick.

Muž skončil ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Přestože jeho dcera i zeť měli plné ruce práce kvůli vyšetřování jiných pacientů, navštěvovali ho. Pokaždé se museli obléct do ochranných obleků a mít na sobě ochranné pomůcky. "Žádné dotyky, žádné sezení u jeho postele, žádné dlouhé návštěvy, které by ho potěšily. Riziko nakažení nás, našich příbuzných i pacientů bylo příliš vysoké," napsal Rick na facebooku.

"Nikdy v životě nebyl v nemocnici. Ne proto, že by se vyhýbal lékařům, ale protože byl zkrátka zdravý. Bylo to poprvé, kdy nás požádal, abychom ho odvezli na pohotovost. V tu chvíli jsme věděli, že je zle," řekla Nooreen.

Po sedmi dnech od chvíle, kdy začal mít příznaky, její otec zemřel. Svěřila se, že pro ni i jejího manžela bylo srdcervoucí, že s ním nemohli být v posledních chvílích jeho života. "Museli jsme s ním zacházet jako s pacientem," napsal Rick. Nooreen televizi řekla, že ji tato zkušenost zlomila. Zdrtilo ji, že její otec byl v posledních okamžicích svého života osamocený. "Bylo to nepředstavitelně těžké a traumatizující," dodala.

