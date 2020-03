Lékaři na Vysočině dostali pochybné respirátory, řeší to už policie

Na Vysočině zdravotníci obdrželi pochybnou dodávku ochranných pomůcek, která připomíná spíš papírový kapesník než respirátor. Ministr vnitra Jan Hamáček popřel, že se jedná o dodávku od jeho resortu a předal to k vyšetření policii.

"Dneska k nám do města dorazila záchrana z Číny - respirátory se specifikací N95. Složený papírový kapesník vypadá bezpečněji. Je to jako hodně tenká a malá dámská vložka. Chodí si sem pro to lékaři z celého města a všichni mají stejnou reakci, prvně smích a pak nas*ání," okomentoval dodávku respirátorů zaměstnanec jedné polikliniky na Vysočině.

"Přišla od krajského úřadu Vysočiny pro distribuci mezi specialisty v regionu Velké Meziříčí a Velká Bíteš," dodal. Od ministerstva vnitra však podle ministra Jana Hamáčka (ČSSD) úřad pochybné respirátory nedostal.

"Všechny respirátory od ministerstva vnitra mají na sobě buď GB2626, nebo GB19083," uvedl Hamáček. Na dodávky máme veškeré certifikáty a nejsou s nimi problémy. Ve věci této dodávky jsem se obrátil na policii, která to prověří," dodal.

Kde se respirátory, o kterých ministerstvo vnitra nic neví, na Vysočině vzaly, policie teprve zjišťuje. Nutno dodat, že firma Valmy, která vyrábí dotyčné ochranné pomůcky, je francouzská, nikoliv čínská.

Co se děje s použitými ochrannými pomůckami? Podívejte se na reportáž TV Nova: