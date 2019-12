Lékaři se bouří proti elektronickým neschopenkám! Platit mají od ledna

Praktičtí lékaři ve Zlínském kraji se bouří proti elektronickým neschopenkám. Ty přitom budou muset podle zákona vydávat od začátku nového roku. Lékaři to ale odmítají - kvůli nákladům, které jsou s tím spojeny.

Už za čtyři týdny z ordinace neodejdete s papírovou neschopenkou. Lékař ji vypíše na počítači. Podle všeho si ale lidé na Zlínsku na novinku počkají. "My jsme žádali, aby tyto neschopenky byly propláceny, protože si musíme na to pořídit nový software a samozřejmě náklady s tím spojené nám nikdo nehradí," řekl Lubomír Nečas, zástupce všeobecných praktických lékařů Zlínského kraje.



"Kolegům ze Zlína rozumím, Česká lékařská komora požadovala, aby za elektronické neschopenky byla určitá platba," dodal mluvčí komory Michal Sojka. To ale ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá. "Nevidíme důvod, proč bychom měli v době elektronizace za to, že něco elektronizujeme a zjednodušujeme, ještě něco platit," tvrdí Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí.

Podle lékařů vyjde nový software i s instalací odborníkem do počítače nejméně na pět tisíc korun. Důvodů k bojkotu je prý ale víc - neustálé papírování a obava, jestli vůbec bude nový systém fungovat. Vadí i to, že by elektronické neschopenky vyplňovali zadarmo. "Byla požadována částka 92 korun za vystavení neschopenky a za 92 korun za uschopnění neschopenky," dodal Sojka.

"Všechno, co se týká eNeschopenek, tak si platíme sami," řekl Štefan Horák, praktický lékař. Věřit peru a papíru budou nejspíš i ti, kteří si speciální program pořídili. Stačilo prý školení. "Demoverze k promítání jim ani nefungovala, takže máme tisíc poznámek, ale funkce si vyzkoušíme až 1.1.," řekla praktická lékařka Alena Maděrová.

Ministerští úředníci ale před porušením zákona lékaře varují. "Pak tu je sankce ve výši až deset tisíc korun na každý jednotlivý případ," řeklo MPSV. Naopak lékaři ze Zlínska věří, že se k jejich bojkotu připojí i další z jiných krajů.