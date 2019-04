Proč není čas léčit pacienty? Lékař zveřejnil všechnu byrokracii

Přebujelá administrativa zabírá lékařům čím dál víc času, který by mohli věnovat pacientům. Zbytečné papírování sežere až polovinu jejich času - stráví delší dobu vyplňováním papírů než léčením. Lékař Otto Herber zveřejnil seznam všech byrokratických zbytečností, které ho obírají o to nejdůležitější - čas pro pacienty.

Vypisování formulářů pro sociálku, zprávy pro pojišťovny - to jsou největší žrouti času lékařů. Místo, aby se naplno věnovali léčení pacientů, jsou nuceni čím dál víc času trávit nad horami zbytečných papírů.

"Přebujelá administrativa krátí lékařům prostor pro pacienty – zabírá 40–50 % jejich času. Říkají, že delší dobu stráví vyplňováním papírů než léčením pacienta," tvrdí Společnost všeobecného lékařství.

"Je neuvěřitelné, že v dnešní technologicky vyspělé době nám chybí on-line komunikace v systému. Přepisujeme a opisujeme, posíláme si papíry. Osobně považuji za největší absurditu „lístek na peníze“ – tradiční poukaz, který má ubezpečit instituce, že pacient je stále pacientem," říká lékař Otto Herber.

"Přichází si pro něj jedou až dvakrát do měsíce, přestože jsem sociální správě i zaměstnavateli dal vědět vypsáním neschopenky, že pan XY je nemocen a je nemocen až do doby, než jim dalším dílem neschopenky dám vědět, že nemoc skončila. Stejně tak nechápu vypisování potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu – za 30 let praxe jsem nezažil, že by někdo nemohl na vysoké škole studovat," tvrdí Herber.

To ale nejsou jediné absurdity administrativy, které doktor Herber popisuje. Ordinace se podobnými byrokratickými výmysly jenom hemží. "V součanosti platí, že co není na papíře, jako bys neudělal. Jinými slovy lékaři se snaží ve strachu před případným napadením vše písemně zaznamenávat do úplných detailů," říká Herber.

Dalším příkladem je vypisování kontrolních zpráv pro sociálku u stavů, které jsou pro pacienta nezvratné. "Například po ztrátových úrazech končetin, u vrozených vad či metabolických vad," dodává Herber.