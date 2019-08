Lékaři varují turisty: V letovisku, kde zemřeli manželé, propukla epidemie!

Britské úřady varovaly turisty před cestami do egyptské Hurghady, kde loni zemřel manželský pár. Někteří lidé v letovisku uvízli, když se nakazili infekcí, kterou způsobuje bakterie E.coli. Další na nemoc přišli až doma. Lékaři už mluví o epidemii.

Nejméně 25 britských turistů se v oblíbeném egyptském letovisku nakazili infekcí, způsobenou bakterií E.coli. Nejmladšímu pacientovi není ani rok, ten nejstarší letos oslavil 67. narozeniny. Podobné příznaky přitom měli i britští manželé, kteří v Hurghadě loni zemřeli, píše portál The Sun.

Některé kmeny bakterie Escherichia coli jsou neškodné, jiné ale mohou způsobit vážné zdravotní potíže. Mezi příznaky infekce patří bolesti břicha, které se mění až v žaludeční křeče, průjem, zvracení a v krajním případě i selhání ledvin a smrt. Onemocnění se léčí antibiotiky, je ale důležité ho objevit.

Podle zdravotnických úřadů mohou za epidemii špatné hygienické návyky v Egyptě. Lidé by neměli pít kohoutkovou vodu a dávat si pozor i na kostky ledu v koktejlech. Bakterie mohou být i v nepasterizované zmrzlině, sýru a dalších syrových jídlech včetně salátů, které se myjí tamní vodou.

"Tamní (hygienické) standardy jsou mnohem laxnější než ty ve Spojeném království. Pokud tam jíte, hrajete ruskou ruletu, protože se musíte spolehnout na to, že si lidé umyli ruce, abyste se nenakazili. Cestovní kanceláře toho musí dělat víc, aby zajistili bezpečnost svých klientů," uvedl právník Nick Harris.

Než se nemoc projeví, trvá to tři až pět dní, proto se některým turistům přitíží až po návratu do vlasti. "Všichni, kdo se vrátili ze zahraničí a mají závažné symptomy, by měli vyhledat lékařskou pomoc. Stačí navštívit praktického lékaře a povědět mu o tom, že jste byli v zahraničí," nabádá Skotský úřad na ochranu zdraví.

Ve stejném letovisku loni v srpnu za záhadných okolností zahynuli 63letá Susan a 69letý John Cooperovi, kteří trávili dovolenou v hotelu Steigenberger Aqua Hotel v Hurghadě. Egyptské úřady na základě pitvy uvedly, že zemřeli kvůli infekci způsobenou E.coli.

Dcera Cooperových tomu ale nevěří. Trvá na tom, že v pokoji krátce před jejich smrtí cítila "zvláštní pach". Rodiče podle ní mohli být vystaveni nějakým chemikáliím. Případem se zabývá policie, na výsledky vyšetřování se zatím čeká.