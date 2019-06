Lékaři ženu poslali 3x domů, že přehání! Měla zlomenou páteř

Před rokem jela paní Nataša na Slovensku trolejbusem, při vystupování však spadla. Jelikož se žena nemohla ani postavit, rozhodla se jet do nemocnice Ružinov. Tam jí však personál tvrdil, že je zdravá, uvedly tvnoviny.sk.

"Přišla jsem do nemocnice, hned mě poslali na rentgen. Já jsem se fakt nemohla ani otočit, ani postavit. Oni, že musím…Oni, že jsem jen přecitlivělá a nemám nic zlomeného. Sestřička mi řekla po chvíli, že můžu jít domů, že mi nic není," vzpomínala Nataša.

Když je prosila, aby jí pomohli, že jí to opravdu bolí, stejně musela nemocnici opustit. "Naši lékaři podle našich informací poskytli zdravotní péči správně. Všechna vyšetření byla provedena na základě objektivního zhodnocení jejího zdravotního stavu v dané chvíli," uvedla Eva Kliská, mluvčí Univerzitní nemocnice Bratislava.

Druhý den se Nataša pokusila postavit na nohy, ale ztratila vědomí. Záchranka ji odvezla znovu do nemocnice, kde ji ošetřil ten stejný doktor, který ji den předtím pustil domů. To samé udělal i podruhé. Do zprávy napsal, že má jen pohmožděnou pánev. Pacientka se však pořád nemohla hýbat, a proto se rozhodla, že tam půjde i potřetí. "Poslali mě domů s tím, že mám mít klidový režim," řekla Nataša.

O tom, že ženu pustili lékaři domů několikrát, nemocnice ví. "Pacientka navštívila centrální příjem v průběhu deseti dnů třikrát. Poprvé přišla a stěžovala si na bolesti páteře, byla jí poskytnuta všechna vyšetření a také rentgen. Podruhé přišla s bolestmi v pánevní části, lékaři postupovali stejně. Potřetí si stěžovala na bolesti kolene a rukou. Všechny tyto snímky lékaři přešetřili, vyšetřil ji i neurolog a ortoped a shodli se na tom, že žádné zlomenina na jednotlivých snímcích není," dodala mluvčí nemocnice.

Jelikož se zdravotní stav Nataši nezlepšoval, rozhodla se zaplatit vyšetření na soukromé klinice. Tam zjistili, že má zlomenou páteř. Lékaři volali do nemocnice, jak je možné, že to nevěděli a pustili ji domů. Jejich odpovědí mělo být, že viděli jen nějakou bublinu.

Žena byla okamžitě hospitalizovaná. Lékaři jí ale řekli, že mohou pouze uvolňovat svaly, protože uplynul měsíc a léčba je už náročnější. Natašu to alespoň částečně uklidnilo. "Nějak se mi ulevilo, že aspoň vím, že je tam zlomenina, že je vidět na CT a že jsem měla pravdu," řekla nešťastně.

Paní Nataša nemohla pracovat, přišla o bydlení a čeká ji i náročná operace, která bude stát až sedm tisíc euro (přes 179 tisíc korun). Na ni však finance nemá.