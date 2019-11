Lékařka náhle skončila, ostatní mají plno! Bude to horší, varuje komora

V Česku chybí stovky praktických lékařů. V některých regionech za nimi musejí lidé dojíždět do vzdálených měst i desítky minut. Jinde zase o lékaře přišli ze dne na den, tak jako například v Libušíně na Kladensku. Praktická lékařka náhle skončila, nemá ji kdo nahradit a lékaři v okolí jsou přetížení. Podle České lékařské komory se může situace ve zdravotnictví ještě zhoršovat.

Libušín je třítisícové městečko u Kladna, kde byl praktický lékař dosud samozřejmostí. To už je ale minulost. Doktorka, která tam léta působila, kvůli úrazu neordinuje a do práce už se nevrátí. Jde do důchodu a náhrada není.

Nového lékaře muselo ze dne na den začít hledat 1200 pacientů. A pro mnohé to byl problém, v blízkém Kladně totiž nedávno skončilo dalších pět ordinací. Pomůže rychlost, štěstí i známosti.

Kvůli uzavřené ordinaci už pocítila problémy i nedaleká lékárna. Chodí mnohem méně zákazníků a není jisté, jestli obchod do budoucna vůbec přežije. "Hledáme teda nového doktora, praktického lékaře," uvedl starosta Libušína Vladimír Eichler.

Ve velkých městech to není o mnoho lepší. Lékaři nejsou a ti, co ordinují, mají práce nad hlavu. "Dvoutisícový obvod není nic neobvyklého a na ten počet lidí to obsáhnout je náročné," potvrdila lékařka z Plzně.

Po celé republice chybí několik set praktických lékařů. Staří končí, mladých je málo nebo odcházejí do zahraničí. Je to problém, který rezonuje celým zdravotnictvím. "Dokud politici nepochopí, že zdravotnictví není perpetuum mobile a že nemůže fungovat bez peněz, tak se na tom samozřejmě nemůže nic změnit," prohlásil prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Ministr zdravotnictví ale situaci nevidí tak černě. Do resortu prý jdou rekordně velké peníze a být mají i lidé. "Aktuálně máme v přípravě 600 lékařů, kteří se chtějí stát praktickými lékaři. Samozřejmě musíme počítat s tím, že ta příprava na to stát se praktickým lékařem trvá tři roky," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který odpovídal na otázky přímo ve vysílání:

Obcí a měst s problémy, jako má Libušín, zatím spíše přibývá. Uživit vlastní ordinaci v malé obci je ale velmi obtížné. Přesto se pro ní začínající praktický lékař Jindřich Cícha rozhodl, v Jistebnici na jihu Čech ordinuje rok. Místní lidé díky tomu nemusejí dojíždět do 15 kilometrů vzdáleného města. Více už v reportáži Vladimíra Hotě: