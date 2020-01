Lékárníci zuří. Vydávání eReceptů komplikují změny, jsou prý zbytečné

Na twitteru Vaši Lékárníci CZ se ve středu rozvířila diskuze ohledně digitalizace listinných receptů, která vstoupila v platnost 1. 1. 2020. S sebou podle lékárníků přinesla řadu nesrovnalostí. "Mně v těchto případech chybí u státu odvaha přiznat veřejně, že je málo času na přípravu všech změn – pro státní instituce i pro lékárny. A ono bylo kvůli pozdnímu schválení novely zákona ve Sněmovně skutečně málo času," napsal v diskuzi viceprezident České lékárnické komory.

Podobné názory zastávali i ostatní. V práci to prý někteří od začátku roku nemají jednoduché. "Těším se zítra do práce. Máme v lékárně povinnosti digitalizovat listinné recepty. Ještě 29. 12. nevyšla vyhláška o správné lékárenské praxi, která stanoví přesná pravidla digitalizace. Opravdu je toto dobrá spolupráce s lékárníky?" ptala se na twitteru Kristýna Pilátová ze spolku Vaši Lékárníci CZ. A podle ní vyhláška také stále chybí.

Nově také eRecept může obsahovat jen jeden lék. V lékárnách se lidé musejí obrnit trpělivostí a čekat ve frontě. A podobně jsou na tom i lékárníci. "Většina pacientů, která bere pět a více léků, vlastní telefon staršího typu, takže se musí přepisovat 12-ti místný alfanumerický kód. Někteří bohužel ani netuší, jak tyto SMS zprávy v mobilu najít. A pro nás lékárníky není snadné učit se pracovat za pochodu s mnoha typy mobilních telefonů," vysvětlila Pilátová pro TN.cz.

S ní souhlasí i David Gregor, lékárník z Děčína. "Pokud by všichni měli chytré telefony, data a žili jsme v ideálním světě, tak by to načítání zas až tolik nezdržovalo, ale realita je úplně opačná. Všichni chtějí recepty ideálně na mobil, aby nemuseli k doktorovi. Ovšem mají staré telefony nebo bez dat, občas ani nevědí, kde to v mobilu mají a pak nám to dají, ať si to z mobilu přepíšeme," popsal Gregor.

Lékárník pak musí přepsat dvanáct znaků, který má každý kód. "Poté je chvíli prodleva, když se to načítá a pak píšete další zprávu, můžete se přepsat atd., takže to opravdu zdržuje," doplnil Gregor. Podle něho jeden recept trvá deset vteřin, než se to načte. "Pak jdete najít ty léky, musíte všechny krabičky kód po kódu načíst, což všechno zdržuje. Je to kvůli padělkům, které tu nikdy nebyly. Pak případně dopsat poznámky ke změnám a poté to vydat," vysvětlil dál lékárník.

"Chtěl bych tímto dodat, že to považuji za zcela zbytečnou změnu, která jen zhoršuje kontakt lékárníka s pacientem a že jediným rozumným řešením je přístup ke všem receptům při zadání identifikátoru rodného čísla atd.," dodal Gregor. Podobný názor zastává také Kristýna Pilátová. "Elektronizace by měla práci usnadňovat, ale v tomto případě je to spíš naopak. Řešením by bylo, aby jeden kód měl pod sebou několik receptů," uvedla Pilátová.

Lékárníci se také obávali, že pokud digitalizaci neprovedou, pacient lék nedostane. Podle ministerstva zdravotnictví nic takového nenastane. "Výdej léku proveden být může. To s digitalizací nesouvisí. Jde o separátní úkon, který se nemusí udělat ani při samotném výdeji, ale například na konci daného dne," popsal Marin Novotný z tiskového oddělení ministerstva.

A lékárníci se zatím nemusejí bát ani případných postihů. "Vzhledem ke zvýšenému objemu změn v lékárenství a celé řadě technických úprav, které jsou v procesu, v nejbližší době nepočítáme se sankcionováním lékárníků za chybně provedenou či neprovedenou digitalizaci," doplnil Novotný. Dodal také, že lékárníci obdrží za každý digitalizovaný recept 12 korun v rámci úhradové vyhlášky.