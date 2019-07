Lékárník skončil před soudem! Nakupovali u něj výrobci pervitinu

Lékárníci se mohou při prodeji léků obsahujících pseudoefedrin dostat do problémů. Jeden takový případ ve čtvrtek řešil krajský soud v Brně. Obžalovaný dostal podmíněný trest za to, že u něj nakupovali vařiči drog.

Alan Mitrenga pracuje celý život jako lékárník. Kvůli své profesi nakonec skončil na lavici obžalovaných. Uživatelé pervitinu u něj začali nakupovat volně prodejné léky, ze kterých se dá droga snadno vyrobit.

"To byly Modafeny, Nurofeny, ale tak do padesáti krabiček týdně," vysvětluje lékárník Alan Mitrenga. Nejde tak o nijak ohromující množství, na obžalobu to stačilo.

Vařiči pervitinu takto obcházejí několik lékáren a snadno získají ingredience pro výrobu. Lékárník z Břeclavi doplatil na to, že nebyl důsledný. Kupujícímu prodal víc balení.

"Protože jsem dával jednomu kupujícímu třeba pět balení. No a může se jednomu kupujícímu jedno. Takže když přijde pět lidí v řadě, to by bylo v pořádku, ale když přišel jeden zákazník s pěti občankami, tak je to špatně," dodal lékárník. Pan Mitrenga tak porušil předpis a dočkal se obžaloby.

Za nedovolenou výrobu drog mu hrozilo pět let vězení - soudy jeho vinu potvrdily. Obžalovaný nakonec dostal podmínku a kromě toho nesmí rok vykonávat činnost lékárníka.

Záhadou zůstává, proč jsou léky s obsahem pseudoefedrinu prodejné bez předpisu. Podle hrubých odhadů se z poloviny tablet vyrobí pervitin. Prodejní rekord drží lékárna v Pohořelicích.

Podle vyšetřovatelů tam prodali 70 tisíc balení léků s psudoefedrinem. V přepočtu 14 balení na jednoho obyvatele obce. Kriminalisté zjistili, že za nákupní horečkou nestála chřipková epidemie ale nedaleká varna. Majitelka lékárny dostala čtyři roky vězení.

V Česku se zneužívané léčivo od loňska eviduje a vařiči teď hledají suroviny v zahraničí. Naposledy policisté objevili 100 tisíc tablet z polské lékárny.