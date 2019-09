Lékařských pohotovostí bude méně! Ministerstvo tím chce zkvalitnit péči

Návštěva lékařské pohotovosti je někdy nezbytná, mnohdy ale skončí předčasně - ať už kvůli tomu, že má lékař omezenou pracovní dobu, nebo kvůli tomu, že na ošetření čeká moc lidí. To se má brzy změnit, péče má být podle plánu ministerstva zdravotnictví dostupnější.

Pohotovosti mají nově spadat pod urgentní příjmy a stanou se součástí státem garantované sítě. "Je to poprvé, co taková síť bude definována jak v rámci velkých nemocnic, tak i v okresních městech," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Paradoxně chce ale stát počet pohotovostí snížit ze 120 na 80 a mnozí se obávají, že tím péči pacientům nepřiblíží. "Pokud by se snížil počet pohotovostí, tak to nebude dobrá vizitka o zajištění dostupnosti a to je součást péče, na to máme ústavní právo," prohlásil prezident Svazu pacientů Luboš Olejár.

Stát chce také sjednotit ordinační hodiny všech pohotovostí, fungovat budou ve všední dny od 16 do 22 hodin a o víkendech od 9 do 16 nebo 22 hodin podle velikosti nemocnice. Velkých změn se dočkají i urgentní příjmy. Stát chce sjednotit jejich vybavení a zajistit, aby bylo v kraji alespoň jedno pracoviště.

Pohotovosti v Česku se nedávno rušily kvůli nedostatku praktických lékařů. Z důvodu nedostatku financí na provoz třeba v únoru skončila pohotovost v Praze na Proseku, jinde bránila existenci pracovišť neochota lékařů.

"Služba bude obsazována dobrovolně, ale je korekce v zákoně, kterou připravujeme, aby v případě neochoty byla povinnost jasně definována," plánuje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který také odpovídal na otázky moderátorů Televizních novin:

"Je třeba nabídnou adekvátní podmínky, pokud někdo bude celou noc na pohotovosti, tak nemůže jít ráno do své ambulance," odporuje prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Stát má v plánu vybudovat i nová moderní traumacentra. V současnosti je v Česku center, která poskytují péči pacientům s vážnými úrazy, 12. Stavět se mají další tři - v Karlových Varech, Jihlavě a Pardubicích. Více informací se dozvíte z reportáže Josefa Svobody: