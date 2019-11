Léků pro miminka není dost! Chybí už od léta, nyní dochází také alternativy

Paracetamolové čípky Paralen a dokonce i jejich alternativa Panadol seženou rodiče pro svá miminka jen stěží, nebo dokonce vůbec. Čípky Paralen 100 mají nahlášený výpadek zhruba od poloviny srpna kvůli výrobním důvodům. Panadol není proto, že je po něm vysoká poptávka. Přerušení jeho dodávky bylo nahlášené právě ve středu.



Přerušení dodávek prý nemusí automaticky znamenat, že lidé lék nekoupí. "Jsou to všechno volně dostupné léky, takže rodič může normálně přijít do lékárny a poradit se s lékárníkem, co by bylo pro jeho děťátko nejvhodnější," vysvětlila ředitelka SÚKLu Irena Storová.



Situace s léky je v Česku problémem dlouhodobě. Navrhovaná novela zákona o léčivech by například mohla omezit vývoz léků do zahraničí. "Těch opatření bude celá řada. Primárně se týká toho, že dáme větší odpovědnost výrobcům, aby zajistili léky pro české pacienty," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle lékárníků chybí léky hlavně proto, že je výrobci nedodají do Česka vůbec.