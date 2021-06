Léky na předpis poštou chodit nebudou, poslanci to odmítli. ANKETA

"Poslanci dnes ve třetím čtení novely zákona o návykových látkách rozhodli i o budoucnosti lékárenské péče v České republice, když nepodpořili pozměňovací návrh poslanců Vojtěcha, Nachera a dalších k zavedení zásilkového výdeje léků na předpis," uvedla lékárnická komora v prohlášení.

Ocenila, že zákonodárci vyslyšeli námitky odborné veřejnosti. "Pozměňovací návrh považovala komora od začátku za přílepek, který byl jednoznačně šitý na míru některým e-shopům a ve výsledku by existenčně ohrozil kamenné lékárny,“ tvrdí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Organizace navrhuje, aby pro pacienty, kteří si z nějakého důvodu nemohou medikamenty v lékárně vyzvednout, byla zavedena donášková služba, kdy by za nimi vyrazil přímo lékárník a poskytl jim veškeré informace. Návrh už komora poslala k připomínkování na ministerstvo zdravotnictví a další instituce.

Zamítnutý poslanecký návrh počítal s tím, že by pacienti nemuseli pro léky na předpis fyzicky do lékárny, jen by si je v ní objednali a přípravky by jim v krátké době dorazily až domů - nejpozději do dvou pracovních dnů.

Novela počítala také s tím, že lékárník k samotné zásilce přiloží v písemné podobě stejné odborné informace, které by pacientovi předal při osobním vyzvednutí. A po odeslání zásilky by musel lékárník navíc dotyčnému zavolat, užívání přípravku s ním probrat a zodpovědět případné otázky.

"Lékárny mají zkušenost s tímto typem výdeje. Již 13 let v ČR bezproblémově funguje zásilkový výdej volně prodejných léků. Není proto důvod, proč by lékárny nezvládly výdej na dálku i v případě přípravků na recept. Navíc v Evropě se nejedná o žádnou novinku, takhle to dnes funguje již v Německu, Velké Británii, Nizozemí a Norsku," mluvil o návrhu před čtvrt rokem jeden z jeho předkladatelů, poslanec Patrik Nacher (za ANO).

Lékárnická komora i další organizace naopak namítaly, že odosobněný prodej léků na předpis na dálku ohrozí bezpečnost pacientů i kvalitu a pravost léčiv.

