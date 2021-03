Léky na předpis až domů, odpadne cesta do lékárny, chtějí poslanci

Skupina poslanců v čele s bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) připravila návrh, který počítá s tím, že by pacienti kvůli lékům na předpis nemuseli fyzicky do lékárny. Jen by si je u ní objednali a dostali by medikamenty rychle až domů. Novinku podporuje i Národní rada osob se zdravotním postižením.