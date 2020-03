Léky vám mohou předepsat jinde, než jste zvyklí! Praktici žádají o výjimku

Praktičtí lékaři požádali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby jim dočasně povolil předepisovat léky za specialisty. Lékaři se tak snaží co nejvíce zabránit tomu, aby pacienti museli pro potřebné přípravky do nemocnice poté, co někteří specialisté ordinace zavřeli.

Praktici ministerstvu navrhli, aby mohli předepisovat například inzulinové přípravky pro diabetiky, nové léky zabraňující srážení krve i další léky pro pacienty s chronickým onemocněním. To v současnosti mohou pouze specializovaní lékaři, mnoho z nich ale své ordinace zavřeli.

"Praktický lékař může léky, které pacient pravidelně bere, elektronicky předepsat. Pro pacienta je to mnohem bezpečnější než si pro ně jít do nemocnice, když má jeho specialista zavřeno," vysvětlil Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství.

Lékaři se tak snaží co nejvíce zamezit případům, kdy by především lidé starší 65 let museli kvůli nedostatku léků do města nebo do nemocnice. Právě senioři jsou koronavirem nejvíce ohrožení. Lidé s chronickým onemocněním mají navíc podle dosavadních dat těžší průběh nákazy.

Praktičtí lékaři museli v minulých dnech omezit provoz svých ordinací. V některých městech už funguje systém, ve kterém lékaři radí pacientům telefonicky, případně přes email. Když některý z nich potřebuje fyzickou prohlídku, pošlou ho ke kolegovi, který má pro takové případy ordinaci otevřenou.

Důvodem je dlouhodobý nedostatek ochranných prostředků, kterým trpí zdravotníci po celém Česku. Zbývající pomůcky by se měly soustředit především do ordinací, které zůstávají otevřené. Lékaři se v nich mohou střídat, aby zajistili chod po co nejdelší dobu. Více se dozvíte v tomto článku.

O reakci jsme požádali i ministerstvo zdravotnictví, zatím bez odezvy.

