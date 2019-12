Lenka (41) vyhrála miliardy! Její manžel začal pracovat zadarmo

Majitel malé stavební firmy sice vyhrál 105 milionů liber (3,1 miliardy korun), velké změny u něj ale zatím nenastaly. Steve Thompson (42) žije dál jako obyčejný člověk. Jezdí ve stejné staré dodávce a nezanevřel ani na manuální práci.



I když rodina mohla nyní odpočívat někde na pláži, Steve se snaží především dokončit pracovní zakázky. Výhra mu to ale trošku komplikuje. "Kdyby se to nestalo, všechny zakázky bych stihl dokončit podle plánu - tedy do Vánoc," řekl Thompson.

Čerstvý miliardář už stihl udělat předčasné Vánoce několika rodinám, které si u něj objednali stavební práce - odmítl si od nich vzít peníze. Zřejmě však nešlo o malé částky. Byla mezi nimi i jeho sousedka, která na Thompsona nedá dopustit. "Ze Steva se stal boháč, ale v první řadě, je to loajální člověk. Mohl by si někde válet, ale on raději dále pracuje jako my ostatní, " uvedla žena.

Steve přiznal, že si s manželkou Lenkou chtějí koupit větší dům, ale o tom, že by přestal pracovat, zatím neuvažuje. Pětičlenná rodina se do dnešního dne tlačila v malém domě. . "Chtěl bych si postavit něco vlastního, ale asi se podíváme po domech, které jsou v nabídce na internetu," řekl před novináři Steve, který by rád zůstal v městečku Selsey v západním Sussexu. Děti se těší zejména na to, že každé z nich bude mít vlastní pokoj.

Slovenka odešla do Velké Británie přibližně před 20 lety. V zahraničí potkala svého současného manžela, takže se do rodné obce nikdy natrvalo nevrátila. "Nejenže se mohu s mojí rodinou nyní vídat častěji, ale můžeme si také udělat další svátky, možná někde v teple, na pláži," popsala plány Lenka.