Lenka (41) vyhrála miliardy! Nic od ní nečekám, řekl bratr Rastislav

Lenka se narodila ve vesničce Raková, která má přibližně 5500 obyvatel. Bratr Rastislav řekl britským médiím, že jeho sestra by si nyní mohla koupit každý dům ve vesnici, ve které vyrůstala. Celá rodina Lence výhru velmi přeje. "Je to velké štěstí, sestra si to zaslouží," řekl Rastislav. On sám několikrát zdůraznil, že nechce od sestry ani korunu. "Neočekávám nic, pomoc ale neodmítnu," přiznal skromně.

Rastislav uvedl, že Lenka radostnou novinu oznámila nejprve mámě, pak zavolala i dalším členům rodiny. "Jak byste na něco takového reagovali?" odpověděl na otázku, jaké měl pocity poté, co se dozvěděl o pohádkové výhře. "Pro celou rodinu to byl šok," řekl bratr.

Manželé podle Rastislava vždy velmi tvrdě pracovali, peněz ale nikdy neměli nazbyt. Lenka pracuje jako asistentka prodeje, Steve je zedník. "V Anglii je živobytí drahé," dodal příbuzný. Miliardáři spolu mají tři děti - syny ve věku 10 a 15 let a osmiletou dcerku.

Pětičlenná rodina se do dnešního dne tlačila v malém domě. Právě bydlení bude podle manželů první investicí. "Chtěl bych si postavit něco vlastního, ale asi se podíváme po domech, které jsou v nabídce na internetu," řekl před novináři Steve, který by rád zůstal v městečku Selsey v západním Sussexu. Děti se těší zejména na to, že každé z nich bude mít vlastní pokoj.

Slovenka odešla do Velké Británie přibližně před 20 lety. V zahraničí potkala svého současného manžela, takže se do rodné obce nikdy natrvalo nevrátila. "Nejenže se mohu s mojí rodinou nyní vídat častěji, ale můžeme si také udělat další svátky, možná někde v teple, na pláži," popsala plány Lenka.