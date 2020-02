Lenka mužům slibovala sex. Když se osprchovali, čekal je šok

Pikantní konverzace plné srdíček, přísliby vášnivých chvilek a poté domluvené setkání – podobně měl fungovat trik, kterým třiatřicetiletá Lenka lákala muže ke schůzkám. Největší zájem byl o její služby na Valentýna. Nachytaní muži docházeli na setkání s milenkou přes internet do bytu, do kterého je zvala.

Scénář byl údajně vždy stejný – jakmile za ženou přišel nějaký muž, poslala ho do sprchy. Když z ní vyšel, věděl, že ze sexu nic nebude. Kromě ženy tam už byli i její komplicové, kteří jí pomohli muže okrádat. Klienti odcházeli z bytu bez peněz a mobilních telefonů.

Komplicové údajně mužům vyhrožovali, že pokud to nahlásí na policii, přitvrdí. Na jednoho z nich i vytáhli nůž. Strašili je, že Lenka má jen 15 let a že když to prozradí policistům, na obranu řeknou, že chtěli sexuální zneužít mladistvou.

Policejní vyšetřovatel obvinil šesti lidí ze zločinu formou spolupachatelství a některé i z krádeže. Ženu, která muže měla svádět, a jejího údajného komplice Erika (24), poslal soudce do vazby. Další obvinění stíhají na svobodě.