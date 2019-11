Lennonova zeď má novou tvář. Kdo vezme sprej, dostane trest!

Lennonova zeď se změnila k nepoznání, po rekonstrukci plochu zdobí kresby pouze od profesionálů. "Máme základní témata, těmi jsou svoboda, láska, All you need is love (Vše, co potřebuješ, je láska), tolerance a demokracie," vysvětluje výtvarník Pavel Štastný. Na nové podobě se podílelo více než 30 umělců z Čech i zahraničí. Ti ztvárnili například svůj ideál svobody nebo ikonický Lennonův portrét.

Radnice první pražské městské části prohlásila zeď za pamětní místo. "Bude zabezpečeno zvýšeným dohledem policie, budou tam i kamery. Pokud někdo vezme sprej a bude přistižen, je to trestný čin a bude potrestán," vzkázal místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Radnice tak chce zamezit řádění podnapilých turistů, kteří tam v minulosti malovali. "Mnohdy ani nevěděli, proč tady jsou a jaký symbol zeď představuje," doplnil Hejma. Veřejnost ale o možnost svobodné tvorby nepřijde. Na zdi zůstanou bílé plochy, kam budou lidé moct psát vzkazy.

"Kdybychom zeď malovali před třiceti lety, tak jsme zavření. To, že tady teď malujeme, je úžasný," dodal výtvarník Štastný. Naposledy zeď pomalovali umělci z celého světa letos v březnu. Kresby související s blížícím se výročím sametové revoluce ale pobouřily aktivisty a ti ji zase přetřeli na bílo.