Lennonovu zeď prý ničí opilí turisté. Policie to zatím neřeší

Turistům je Lennonova zeď malá a sprejují na vše, co jim přijde pod ruku -na stromy, odpadkové koše, pouliční lampy, chodníky nebo na okolní zdi. Na zdi se také často objevují vulgarity.

"Chodí sem vyloženě s tím, že se tady smí sprejovat, křičet, pít na náměstí a dělat se, co se komu zlíbí. Ono to tomu trochu nahrává, ta podoba zdi," popsala místní obyvatelka a politička Karolína Peake.

Podle místních se v poslední době stala zeď zastávkou pověstných "pub crawls", tedy tazích od hospody k hospodě organizovaných agenturami. Opilým turistům barevné spreje a šablony agentury dokonce sami zajišťují. A ještě se tím chlubí na sociálních sítích.

"Jsme nešťastní z toho, co se v posledních měsících kolem Lennonovy zdi děje. Původně magické místo ničí vandalové, kteří čmárají na zeď nesmysly a často i sprostoty. Chceme s tím něco udělat. Během léta představíme koncept, jak zeď vrátit do důstojného stavu," uvedl kancléř českého velkopřevorství řádu Johannes Lobkowicz.

Maltézští rytíři už začátkem července podali trestní oznámení na neznámou osobu kvůli porušování majetkových práv. "Policisté případ prověřují a v současné chvíli nespatřují důvody k zahájení úkonu trestního řízení," sdělila však policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle informací televize Nova už sprejerské služby agentura nenabízí.

"Já jsem právě včera viděl nějaký příspěvek o tom, že majiteli zdi se nelíbí, že tady jsou už jenom nápisy, že tady vůbec už nejsou obrázky, když je to Lennonova zeď, tak Lennona," prohlásil Michal, který na zeď nakreslil portrét slavného hudebníka.

Maltézští rytíři prý chystají další kroky, které by měly situaci u Lennonovy zdi znovu uklidnit. "Oni sami investují peníze do renovace, hodlají dokonce zakázat sprejování na tu zeď. A my doufáme, že to je začátek konce problémů," doplnila Peake.

Původní nápad pronajmout zeď místním nevyšel. Teď je v úvahu ji nabílit a přemalovat umělci. Objevit se na ni má opět původní symbolika - boj proti totalitě.