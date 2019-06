Leopard překonal elektrický plot, zabil dvouletého chlapce!

Dvouletý chlapec zemřel ve středu večer v Krugerově národním parku v Jihoafrické republice poté, co jeden ze zdejších leopardů překonal elektrický plot chránící ubytovnu personálu a na hocha zaútočil. Daleko ovšem neunikl.

"Batoleti bylo 30 měsíců. Příbuzní ho po napadení převezli do nemocnice v Shongwe, kde ho lékaři prohlásili za mrtvého," uvedl národní park v prohlášení.

Jak informuje The Guardian, útok divoké šelmy nezůstal bez odezvy. Do terénu totiž vzápětí vyrazil tým strážců parku, kteří leoparda vystopovali a odstřelili. Báli se, že by šelma mohla podobně zaútočit znovu.

Tím spíš, že šelmy v národním parku jsou na kontakt s lidmi zvyklé a nebojí se jich. "V parcích, jako je ten náš, predátoři přicházejí do kontaktu s turisty i personálem. A to může může vést k tomu, že šelmy ztratí přirozenou bojácnost," uvedlo vedení parku. Zdůraznilo ovšem, že podobné útoky jsou velmi vzácné.