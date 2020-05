Leopard ve městě zaútočil na řidiče, zachránila ho smečka toulavých psů

Na tento den řidič náklaďáku asi do smrti nezapomene. Na ulici v indickém Hajdarabádu na něj zaútočil leopard, který si ho chytil svými tlapami. Na pomoc muži přišli toulaví psi.

Dramatické záběry zachytily minulý týden ve čtvrtek kamery v Hajdarabádu v indickém státě Telengana. Na muže za bílého dne zaútočil na ulici leopard. Informoval o tom portál ndtv.com.



Dvojice mužů si blížícího se leoparda všimla a snažila se okamžitě schovat. Jeden z nich zamířil rovnou do náklaďáku, zatímco druhý se běžel ukrýt do okolních budov. Dveře ale byly zamčené, a tak mu nezbývalo nic jiného, než utíkat zpět do náklaďáku.



Nestihnul ale do auta vlézt a leopard ho v mžiku zachytil svými tlapami. Muži se naštěstí podařilo leoparda setřást a na pomoc mu v tu chvíli přiběhli také pouliční psi, kteří společně šelmu zahnali.



Nejprve se leopard snažil vyšplhat na vedlejší dům, ale nepodařilo se mu to. Podle dostupných informací ho psi sledovali až k nedalekému jezeru a poté se šelma skryla v lese.



Podobné incidenty jsou v Indii z důvodu karanténních opatření stále častější. Vylidněné ulice měst divoká zvířata lákají, a tak se občas nedá vyhnout ani střetům s člověkem. Kromě leopardů už se ve městech objevili také sloni nebo tygři.