Leoš Mareš: Číslo na Gotta nikdy nesmažu, i když už mi nezavolá

Oblíbený moderátor Leoš Mareš moc dobře ví, co je to záludnost otázek na tělo, a tak na ně sám docela nerad odpovídá. Štáb Života ve hvězdách si na něj ale posvítil. Položil mu přesně tento typ otázek, dostal ale také možnost jedné z nich uniknout. Co tají Leoš Mareš?

Moderátor Leoš Mareš má své tajnosti a na otázky na tělo odpovídá nerad. Ale štábu pořadu Život ve hvězdách se ho podařilo přesvědčit, aby prozradil například to, na jakou část těla je nejvíc pyšný nebo, že by se nejraději potkal se Zdeňkem Svěrákem. "Já ho miluju už od narození," překvapil Mareš.

Leoš Mareš má v telefonu čísla mnohých celebrit. Na jednu z nich ale nedá dopustit. "Před dvěma lety mi volal Karel Gott k narozeninám a přál mi. Někdo to tehdy natočil. Na displeji je, že mi volá Karel Gott. To číslo tam ještě mám a asi ho nikdy nesmažu," řekl moderátor dojatě. Prý si ho tam nechá, i když už asi nikdy nezavolá...

Jak se to tak v životě stává, ani jemu se nevyhnula bolestivá odmítnutí. "Také jsem v životě potkal dívku, o kterou jsem měl zájem. Ale ona o mě bohužel ne," svěřil se moderátor. Svému patnáctiletému já by proto vzkázal: "Neboj, všechno nakonec dobře dopadne. A když ne, tak to ještě není konec."

Snad každý má nějakou část těla, na kterou nedá dopustit. "Moje žena mi chválí rty, tedy údajně horní část mých rtů. A už se mi to stalo i v minulosti. Já bych si toho asi nevšiml, ale hodně to lidé kolem mě zmiňují. Bohužel nemůžu říct, že bych byl pyšný na nějakou svalovou hmotu. A ani jiné části těla bych nezmiňoval," řekl Mareš.

Leoš Mareš také prozradil, co o něm prý nikdo neví. "Doteď o mně nikdo neví, že mám ještě spoustu snů," naznačil. Jaké to jsou, si ale bohužel nechal pro sebe. Práskl na sebe ale to, jaká byla poslední lež, kterou vyslovil. "Sluší ti to, ale netýká se to mojí manželky," vtipkoval.

A došlo i na trošku intimnější otázky. Diváci se tak mohli dozvědět, že na jeho nočním stolku leží brýle, budík a často časopis nebo kniha, co právě čte. A sbližoval se někdy Leoš Mareš s někým intimně po telefonu? "Ne. Když jsem byl mladý, tak nebyly takové technologie jako dnes," prozradil. Kdyby byl mladší a měl k dispozici současné technologie videohovorů, tak by k tomu ale asi podle jeho slov dojít mohlo.

