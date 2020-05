Leoš Mareš se na sociálních sítích pochlubil svým novým rekordem!

Sociální sítě vládnou světu a je si toho vědom také známý český moderátor Leoš Mareš. Tomu se v sobotu podařilo něco, o čem mnozí influenceři jenom sní. Sobotním dnem postoupil na další metu a na svém instagramovém profilu zásobuje svými příspěvky už přes milion odběratelů!



Svým úspěchem se nezapomněl na sociální síti patřičně pochlubit. "Začalo to v říjnu 2014. Trvalo to pět let a sedm měsíců," napsal Mareš. Zároveň poděkoval slečně, která mu k překonání této hranice dopomohla a stala se tak jeho miliontou odběratelkou. Jeho fanouškové mu začali pod příspěvkem ve velkém gratulovat. "Gratuluji, viděl jsem, jak to přeskočilo na 1 milion," poznamenal jeden ze sledujících.



"To bude ale bolestivej dobroden," okomentoval příspěvek další z odběratelů. Takzvaný dobroden začal Leoš Mareš "slavit" už před pěti lety a označil jím 29. leden. V ten den se role obrací a namísto inkasování peněz, které prostřednictvím sociální sítě vydělává, posílá tyto peníze na charitu. Částka se odvíjí právě od počtu sledujících.