Leoš Mareš: Vždycky jsem toužil být populární. Neúspěch snáším jen těžce

Svou kariéru odstartoval v roce 1998 na rádiu Evropa 2. Později pronikl i do televize a nakonec i do koncertních hal. Řeč je o moderátorovi Leoši Marešovi, který byl v úterý historicky prvním hostem nového pořadu Talk! na TN LIVE. V rozhovoru s moderátorkou Rebeccou Diatilovou zavzpomínal na své začátky v rádiu, v televizi, ale i na to, co se mu nepovedlo.

"Vždycky jsem toužil být populární, byl to můj sen a věděl jsem, že by se to mohlo splnit, protože jsem miloval někomu něco říkat," přiznal pětačtyřicetiletý moderátor Leoš Mareš v pořadu Talk! na TN LIVE.

Berounský rodák odstartoval svou kariéru jako hlasatel na místním zimním stadionu, později pracoval v chebském regionálním rádiu. Od roku 1998 působí na rádiu Evropa 2, kde s kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým moderuje Ranní show.

"Vždycky jsem si říkal, že ten sen by mohl být přes moderování akcí a přes to rádio. Moderování Ranní show byl pro mě Olymp. Ranní show na Evropě 2, to pro mě tehdy bylo stejné, jako kdybyste mi dneska řekla, že budu moderovat v Americe Oscary," popsal Mareš své začátky na Evropě 2.

Tam také vydržel celých třiadvacet let až do současnosti. "To, že jsem se tam dostal a že už 23 let vstávám každé ráno před šestou, abych mohl jít do Ranní show, to je opravdu požehnání. Nemůžu uvěřit, že to pořád děláme," zasnil se moderátor.

Ve své kariéře ale nezaznamenal jen úspěchy. Jedním z jeho vysněných pořadů byla i televizní talk show. "Několikrát jsem si to zkusil a vždycky to dopadlo neúspěchem, až skoro fiaskem. Často se říká: Byla to hezká zkušenost. Pro mě to hezká zkušenost nebyla. Mě neúspěch trápí, motivuje mě sice k dalším výkonům, ale trápím se tím," svěřil se moderátor.

Mareš podle svých slov vsází hlavně na autentičnost. Divák i posluchač prý přetvářku pozná. Za svou kariéru se letmo seznámil s herectvím a ani v pop music díru do světa nakonec neudělal. Přesto se dnes berounský rodák řadí mezi nejvýraznější české celebrity.