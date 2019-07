Lepší grilovaný bůček jste ještě nejedli! Jak na něj krok za krokem

Bůček je vzhledem k jeho tukovým proporcím oblíben spíše mezi muži. Uvidíte ale, že až se vytasíte na grilu s bůčkem v tomto provedení, neodolá ani dámské osazenstvo! Stačí několik fíglů a to správné koření a touhle pochoutkou zaručeně dostanete všechny do kolen.



Bůček na grilu

Ingredience:

• Bůček

• Česnek

• Vinný/jablečný ocet

• Worchester

• Citron

• Lžíce medu

• Kmín

• Sůl

• Pepř

Jako první si v hmoždíři rozdrťte koření s česnekem. Přidejte trochu vinného octa, worchester, pár kapek citronu a lžíci medu. Všechny ingredience smíchejte, aby vám vznikla tekutá směs. Bůček položte na připravený alobal a ostrým nožem kůži nakrojte do čtverečků. Dejte si pozor, abyste nakrajovali opravdu jenom tuk a nezajeli jste až do masa.



Připravený bůček polijte směsí a pečlivě ji do kůže s tukem vmasírujte. Pak maso zabalte do alobalu a pokud se chystáte grilovat až později, vložte ještě do ledničky. U celého kusu masa je nejdůležitější, aby mělo uprostřed pokojovou teplotu. Jestli budete mít bůček v ledničce, po vytažení ho proto hlavně nedávejte hned na rošt.



Gril si rozpalte na 80 stupňů. V případě bůčku zvolte nepřímé grilování. Buďto tedy netopte přímo pod masem, nebo použijte litinový plát nad oharky, aby nešel na maso přímý žár. Poté už stačí jenom udržovat teplo a vydržet přibližně pět hodin, abyste bůček dovedli k dokonalosti.



Po pěti hodinách sundejte z bůčku alobal. Musíte být ale opravdu opatrní, maso už se vám bude pravděpodobně rozpadat mezi prsty. Pořádně rozpalte gril a maso na závěr ze všech stran pořádně opražte do křupava. Poté už můžete zvesela podávat vašim hostům!