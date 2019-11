Lepší než hodinky s vodotryskem. Z pouliční lampy prýštila voda

Zajímavý pohled je zdrojem zábavy nejen pro členy městského policejního sboru, ale zejména přispěvatelů na sociálních sítích.

"Za cenu běžného městského mobiliáře zvládla (lampa) fungovat zároveň jako osvětlovací těleso i fontána. Než to havarijní četa zarazila…" píší k videu zveřejněném na facebooku v žertu pardubičtí strážníci.

"A koho, že jste zavolali? Elektrikáře, instalatéra, nebo exorcistu?" baví se záběrem na netradiční vodotrysk jeden z přispěvatelů. Další se spíše obávají, jestli se při pořizování záběrů strážníci nevystavili nebezpečí, vzhledem ke kombinaci vody a elektřiny.

Technické služby hrozbu zásahu elektřinou vyvrátily. V lampě nedošlo ke zkratu proto, že v místě, odkud stříkala voda, je příliš malé napětí. Pouliční osvětlení navíc obsahuje pojistku, která má za úkol bránit zkratu v případě, že dojde ke styku s vodou. Tu proud vody nespustil, jelikož z lampy vytékal ještě pod ní.

Podle posledních informací je voda v místě lampové havárie vypnutá. Lampa byla stržena a zaizolována. Technické služby uvedly, že pod lampou praskl vodovodní řád a voda pod tlakem vytvořila "vodotrysk".

Ti, kteří havárii nahlašovali, se prý báli, že jim operátoři tísňových linek neuvěří. "Na tísňových linkách slýcháme různé kuriozity, ale tohle jsme tady ještě neslyšeli," zaznívá od městských policistů.

Že elektřina dokáže překvapit, dokazují i další podobné úkazy, ve kterých figuroval elektrický proud. Na Orlickoústecku se například před několika lety objevil ve sněhu kruh, kde rostla tráva.

Ukázalo se, že příčinou je kovový kbelík pod zemí, do kterého proudila elektřina z vadného kabelu a kýbl se tak choval jako spotřebič a "vyhřál" onen kruh. "Bylo tady více jak 15 senzibilů, různých vědců, že to prý bude tepelný zdroj a že to bude indukční tepelný kbelík, to nenapadlo nikoho," řekl k úkazu majitel pozemku.

V Brně zase šlehaly ze země pestrobarevné plameny, způsobené narušením vysokonapěťových kabelů. Výboj byl tak silný, že fungoval jako podzemní svářečka.