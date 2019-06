Lesbický pár čelí dalším útokům! Můžete si za to samy, tvrdí lidé

Po otřesném útoku zažívá lesbický pár další těžké chvíle. Poté, co na sociální síti zveřejnila Melania Geymonatová fotografii po útoku na ni a její přítelkyni, začali jim lidé posílat hnusné vzkazy. Podle nich si za to mohou samy a nemají svoji orientaci projevovat na veřejnosti.

Osmadvacetiletá Melania Geymonatová z Uruguaye a její americká přítelkyně Chris doufaly, že po hrůzostrašném zážitku z londýnského autobusu, kdy je napadli čtyři mladíci a zbili je, už budou mít klid.

Jenže začaly útoky i na sociálních sítích. Ženy si podle lidí mohou za všechno samy. "To je to, co dostanete za to, že jste lesby," napsal jeden muž na facebooku. "Nemáte to dělat na veřejnosti," přidal se další. Lesbický pár však prohlásil, že se nenechá zastrašit, uvedl deník Mirror.

Policie napadení stále vyšetřuje. V pátek a v sobotu zadržela mladíky, podezřelé z útoku. Ten se stal 30. května v londýnském autobusu kolem druhé hodiny ráno, když se ženy vracely z večírku.

Mladíci k nim přišli a nutili je, aby se před nimi políbily. Když ženy odmítly, zbili je a poté ještě okradli. Američanka po útoku měla rozbitou čelist, její přítelkyně skončila se zlomeným nosem.