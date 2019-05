Lesníci se chtějí zbavit chroustů. Vyhubí vzácné druhy, bojí se experti

Česká společnost ornitologická (ČSO) informovala o plánu Lesů ČR vyhubit na Hodonínsku chrousty maďalové, kteří ničí místní stromy. Použít by k tomu však lesníci měli chemické postřiky, které by podle ornitologů zahubily veškerý hmyz včetně ohrožených druhů.

ČSO společně s Českou společností entomologickou upozornila na postup Lesů ČR při hubení chrousta maďalovce, který klade larvy do půdy. Ty následně požírají kořínky stromů. Lesníci na Hodonínsku se proto rozhodli chrousty zabít chemickým postřikem, který aplikují letecky.

Podle ornitologů i entomologů však kromě chroustů, může postřik ublížit jiným živočichům. "Kromě chroustů by insekticid zahubil veškerý hmyz včetně několika set vzácných a ohrožených druhů," uvedl Ondřej Konvička z České společnosti entomologické.

Na Moravské Sahaře, která se nachází na Hodonínsku, žijí vzácné pískomilné a teplomilné druhy hmyzů, a to například ohrožený motýl okáč jílkový. Pro něj je to jediná oblast v České republice, kde se vyskytuje. V lokalitě se také nachází Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

"Celkem tu najdeme 240 druhů ptáků. Místní populace lelka lesního a skřivana lesního jsou nejpočetnější v republice, žije tu jedna z největších populací dudka chocholatého," vysvětlil Gašpar Čamlík z Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.

Už dříve chtěli lesníci na Hodonínsku k vyhubení chroustů použít chemický postřik. Zakázat jim to však měl odbor životního prostředí krajského úřadu kvůi tomu, že by to mohlo mít negativní vliv na hnízdící ptáky. Podle ornitologů jed lesníci považují za nejúčinnější způsob.

"O efektivitě lze pochybovat. Poslední letecké aplikace v letech 1999 a 2003 měly problematickou účinnost. V obdobných porostech na Záhoří na Slovensku od postřiku upustili, a to nejen z důvodu ochrany přírody, ale i kvůli sporné účinnosti a finanční náročnosti letecké aplikace," nesouhlasí Čamlík.

Podle Čamlíka by řešením mohla být druhová pestrost lesa, místo toho, aby tam byly pouze borovice. "Je namístě přehodnotit dosavadní lesnické postupy, odvyknout si od štíhlých, vysokých stejných borovic nasázených v pravidelných řádcích jako mrkev. V druhově i věkově různorodých porostech se škůdci budou prosazovat hůře," doplnil Čamlík. Dodal také, že společným cílem by měl být trvale udržitelné lesní hospodářství, bez používání chemií a ohrožení druhů.