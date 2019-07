Let hrůzy: V letadle vybuchl motor. Lidé si mysleli, že zemřou

Hrůzostrašný zážitek si prožili pasažéři v letadle společnosti Delta Air Lines, které se mělo dostat z Atlanty do Baltimoru. Do cíle však nedoletělo. Během letu totiž vybuchl motor a dým se dostal do kabiny. Pilotovi se nakonec podařilo nouzově přistát, ale cestující si do poslední chvíle mysleli, že je s nimi amen.