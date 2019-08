Let Smartwings na jeden motor: Karel popsal, co se dělo na palubě

Redakci TN.cz se ozval pan Karel, který ve čtvrtek letěl se společností Smartwings z řeckého ostrova Samos. Letadlu brzy po startu vysadil jeden motor. Piloti se ale rozhodli pokračovat do Prahy, kam stroj po více než dvou hodinách bez dalších potíží doletěl. O tom, že letadlu funguje jen jeden motor, neměli cestující ani tušení.

"Nějakých 15 vteřin po startu jsme se propadli, jako když jdete na nějakou atrakci s volným pádem, půl vteřiny, vteřinu, to s námi hupslo dolů, pak to letělo normálně," vzpomíná na čtvrteční cestu do Prahy pan Karel a myslí si, že potíže začaly dříve.

Podle záznamů z webu Flightradar24 letadlo vystoupalo do 36 tisíc stop, tedy necelých 11 kilometrů, pak ale kleslo o 12 tisíc stop níže a až do Prahy pokračovalo v letové hladině 24 tisíc stop (7 300 m).

"Let probíhal naprosto normálně, oni nám neřekli, že nefunguje jeden motor. Seděl jsem ve čtvrtý řadě, pak jsem si všimnul, že se netočí levý motor, že se ty lopatky otáčí jen náporem vzduchu. Manželce jsem nic neřekl, aby nebyla nervózní," uvedl Karel.

Piloti cestující pouze informovali, že letadlo poletí "z provozních důvodů" v sedmi tisících metrech a nižší rychlostí. Na palubě byl klid, toho, že letadlo pohání jen jeden motor, si podle pana Karla nikdo zřejmě nevšiml.

"Manželka říkala, že byly nervózní letušky, že tam pobíhaly. Ale nikdo jsme to nevěděli. Až když jsme přistáli na Ruzyni, tak nejdřív vlítl nějaký technik k pilotovi do kabiny a až pak jsme šli ven," dodal cestující.

V článku, který v sobotu k případu redakce TN.cz vydala, byla i anketa, jestli by cestující v takovém případě chtěli pokračovat až do Prahy, nebo přistát na jiném letišti. Karel o tom má jasno: "Kdybych to věděl, že něco není v pořádku, tak určitě přistát někde," řekl jasně.

Pokud jde o další postup, chce pan Karel počkat, až se prošetří, jestli posádka nepochybila. "Pokud by se to nějak řešilo, tak bych se asi k někomu přidal," dodal.

Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková posádku bránila. "Zkušená posádka postupovala v souladu s bezpečnostními a provozními postupy pro tyto případy," uvedla Dufková ve čtvrtek. Úřad pro civilní letectví se podle mluvčího Vítězslava Hezkého v pátek ještě případem nezabýval.