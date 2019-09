Let Smartwings s jedním motorem byl chyba posádky, tvrdí úřad

Při srpnovém letu boeingu 737 společnosti Smartwings z řeckého Samosu do Prahy, kdy vypověděl službu jeden z motorů, posádka pochybila, když pokračovala až do Prahy. Naznačil to ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr. Ke stejnému závěru mělo dospět i šetření samotné společnosti.