Letadlo muselo nouzově přistát. Ve vzduchu se mu otevřely dveře

Měl to být pracovní den jako každý jiný. Když piloti nákladního letadla přepravní společnosti DHL vyráželi z Lipska do Frankfurtu nad Mohanem, určitě je nenapadlo, co budou vzápětí řešit za problém.

Krátce po vzlétnutí se totiž letadlu otevřely hlavní dveře nákladového prostoru. Piloti tak museli stroj okamžitě obrátit a vrátit se na lipské letiště. Ve vzduchu tak strávili pouhou čtvrthodinku, píše portál o letadlech.

Německý úřad pro vyšetřování leteckých nehod potvrdil, že se dveře za letu otevřely bez zjevné příčiny. Do Lipska tak vyslal vyšetřovatelé, kteří zjistí, co přesně se stalo.

Během nepříjemného technického problému se naštěstí nikomu nic nestalo.