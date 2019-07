Letadlo přistávalo téměř bez paliva. Zázrak, že přežili, řekl pilot

V pondělí vyrazilo letadlo společnosti Vistara UK 944 z indické Bombaje do Dillí. Když mělo přistát, dostali piloti zprávu, že mají let odklonit na letiště Lucknow. Na dolet mělo letadlo jen pět až šest minut. Poté hrozilo, že spadne.

Podle expertů byla šance na přistání opravdu mizivá. "Je zázrak, že přistáli. Otázkou pak je, proč se piloti nerozhodli automaticky přistát v Lucknow poté, co se odklonili od Dillí? Je to standardní postup v případě nouzového stavu paliva a za situace nízké viditelnosti," řekl portálu The Times of India letecký expert.

Přistání v Lucknow však bylo také nebezpečné, jelikož se i tam počasí velmi zhoršilo. "Posádka pak zvažovala alternativní letiště včetně toho v Kanpur a Prayagraj, kde mohli přistát v poměrně lepších povětrnostních podmínkách," uvedl Rashmi Soni, mluvčí Vistara Airlines. Dále dodal, že letadlo ztratilo většinu paliva, když měnilo neustále svůj kurz.

Nakonec se piloti přece jenom vydali na letiště Lucknow, kde natankovali a pokračovali ve své cestě do Dillí. Na palubě bylo 135 lidí, nikomu se naštěstí nic nestalo. "Bezpečnost cestujících a posádky byla během letu nejvyšší prioritou," doplnil mluvčí.