Letadlo přišlo o motor a pneumatiku, pět hodin kroužilo nad Madridem

V pondělí v půl druhé odpoledne se plánovaný let Boeingu 767 společnosti Air Canada vznesl dle letového plánu z letiště Adolfa Suáreze v Madridu, pilot ale brzy odhalil hned několik závad. Asi půl hodiny po vzletu nahlásil řídící věži nefunkční motor a roztrženou pneumatiku.

Měla se uvolnit také část podvozku, která se zřejmě dostala do jednoho z motorů a způsobila jeho vyřazení. To potvrdila i stíhačka, která se k letadlu vzhlédla, aby obhlédla jeho stav a rizika pro případné nouzové přistání. Díky těmto závadám byl ovšem letoun velmi nestabilní a jeho přistání se zkomplikovalo.

Asi 130 cestujících na palubě letadla, které mělo původně zamířit do Toronta, tak čekaly dlouhé hodiny plné obav a stresu. Letadlo nedostalo hned povolení k přistání, dle bezpečnostních pravidel muselo nejprve kroužit nad letištěm, aby se zbavilo plné nádrže paliva. Ta by se v případě nehody při nouzovém přistání mohla stát cestujícím v letadle osudnou.

Letadlo nakonec přistálo krátce po sedmé na stejném letišti, ze kterého časně odpoledne vzlétlo. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním. Na místě však bylo pro jistotu připraveno několik desítek hasičských a záchranářských vozů.

Air Canada flight #AC837, Madrid to Toronto, has landed safely at Madrid airport, having returned due to an engine issue.

//

Le vol MadridToronto #AC837 dAir Canada sest pos en toute scurit laroport de Madrid aprs quun problme de moteur ait forc son retour.