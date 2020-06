Letadlo přistávalo v bouřce, během vteřiny ho zasáhly tři blesky! VIDEO

Video pořídil očitý svědek, který nechtěl být jmenován, v sobotu nedaleko letiště Heathrow. Na záběrech je vidět letadlo, které se chystá na přistání v silné bouřce. Stroj letí poměrně nízko nad Londýnem, když začne ještě klesat. V tu chvíli do něj udeří tři blesky.

Vypadá to, jako by blesky přicházely z několika stran, a pak se spojily u letadla. Netrvalo to ani celou vteřinu. Následně se ozve užaslé zvolání natáčejícího muže a poté několik zahřmění. O neobvyklém momentu informoval mimo jiné portál metro.co.uk.

Muž se prý rozhodl letadlo natočit, protože ho zajímalo, jak bude v tak špatném počasí přistávat. "Vytáhl jsem kameru v pravou chvíli. Když jsem se na to díval zpětně, říkal jsem si 'bože, zasáhlo to letadlo, sakra'. Byl to tak obrovský blesk, že to vypadalo, jako by udeřil i do země," popsal.

Podle britských médií se při incidentu nikdo nezranil. Letadla jsou zasažena bleskem poměrně často, podle některých statistik zaznamená každý letoun na světě jednou za dva roky minimálně jeden úder.

Podívejte se na video: