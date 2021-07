Letadlo s Čechy letělo jen na jeden motor, policie obvinila jednoho člověka

Policie zahájila trestní stíhání jednoho člověka za obecné ohrožení z nedbalosti. Jedná se o případ, kdy před dvěma roky letěl stroj společnosti Smartwings skoro celý let z Řecka do Prahy jen na jeden motor.

Letadlo společnosti Smartwings letělo koncem srpna 2019 asi dvě hodiny jen na jeden motor. Z řeckého ostrova Samos přelétalo do Prahy. Motor vysadil zhruba půl hodiny po startu v 11kilometrové výšce, na palubě bylo 170 lidí. Více informací najdete v tomto článku na TN.cz.



"Ve věci bylo dne 25. června 2021 zahájeno trestní stíhání jedné fyzické osoby. Jednání, pro které bylo trestní stíhání zahájeno, bylo kvalifikováno jako přečin obecného ohrožení z nedbalosti,“ řekl pro portál Zdopravy.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.



Případ vyšetřoval také Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). "V případě letu Smartwings po vysazení levého motoru nedošlo k přistání na nejbližším vhodném letišti tak, jak je to v zájmu bezpečnosti posádky a cestujících na palubě. V tomto případě to přímo požaduje výrobce letounu. Let byl však dokončen do cílové destinace," uvedl již dříve ředitel Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) David Jágr. Více se dočtete zde na TN.cz.

Redakce TN.cz oslovila i mluvčí společnosti Smartwings. Po obdržení odpovědi si ji budete moci přečíst v tomto článku.