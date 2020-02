Letadlo se otřáslo, poté začal chaos. Všichni utíkali pryč, tvrdí svědci

Podle šestatřicetiletého cestujícího Yunuse Elmaciho letadlo ve středu vzlétlo do vzduchu po čtyřicetiminutovém zpoždění na letišti Izmir Adnan Menderes. Po celou dobu bylo velmi deštivé počasí. Když se pak blížilo k přistávací dráze na tureckém letišti Sabihy Gokcenové, začalo se otřásat.

Po přistání se najednou začalo kývat ze strany na stranu. "Vše trvalo dvě až tři sekundy. Poté se rozlomilo na kusy. Někteří lidé vylétli z místa, kde byla díra, další se snažili utéct nouzovými dveřmi. Já jsem byl na křídle, myslím, že jsem měl sedadlo 26-B, přesně si to nepamatuji," popsal Elmaci nehodu portálu Milliyet.

Snažil se také pomoci ostatním cestujícím. "Já jsem byl v pohodě, mohl jsem stát. Neměl jsem problém. Bolest hrudníku a kolena se začala objevovat až po příjezdu do nemocnice, když jsem byl najednou v klidu," nechápal Elmaci.

O několik hodin později se už cítil lépe. Pořád ale nechápe, co se to vlastně stalo. "Moje letadlo havarovalo. Všichni jsme se samozřejmě báli, měli jsme strach, bylo to poprvé, co jsme něco takového zažili," vzpomínal cestující.

Letadlo havarovalo podle expertů kvůli silnému větru a pilot nad ním ztratil kontrolu. Vliv na přistání mohl mít také déšť. Letadlo tak nejspíš dostalo smyk a vyjelo mimo dráhu. Tam mu poté uvízl podvozek a rozpadl se na tři části, uvedl portál.

Podívejte se na záběry z místa nehody letadla: