Indické letadlo se při přistání rozlomilo vejpůl, zemřeli nejméně tři lidé

Podle deníku India Today při havárii zemřel pilot. Televize CNN uvedla, že o život přišli tři lidé - kromě pilota ještě dva cestující. Na palubě bylo 191 pasažérů, kteří do Kalikatu na jihozápadě Indie letěli z Dubaje. Mělo se jednat o repatriační let.

K havárii došlo po osmé hodině večer místního času a souvisela zřejmě se špatným počasím. Město aktuálně čelí silnému větru a vydatným srážkám, které mají na následek špatnou viditelnost. Indie je momentálně uprostřed sezóny monzunů.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. Lets pray for the victims. pic.twitter.com/Rmb5oeViTv