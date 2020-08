Letadlo vyrazilo o hodinu dřív a bez pasažérů. Ve Vídni uvízly desítky lidí

Cesta do Lisabonu pro hned několik desítek cestujících skončila na vídeňském letišti. Let z Vídně do portugalské metropole sice odstartoval, ale z úplně jiné brány a v jiný čas, než měl. Pilot, který podle informací z vídeňského letiště odstartoval o hodinu dřív, na místě nechal 68 cestujících.

"Měla jsem zakoupenou letenku přes Ryanair z Vídně do Lisabonu. Ten let měl proběhnout ve 14:45 z vídeňského letiště. Já byla na letišti ve 12:30, abych vše stihla včas. Když jsem přijela na letiště, tak jsem zjistila, že čas odletu není 14:45, ale 15:45. Prý to tam viselo od rána," popsala TN.cz Barbora Chaloupecká, která spolu s ostatními uvízla na vídeňském letišti.

Anketa Zažili jste někdy podobnou situaci? Ano 11 3 hlasy Ne 89 25 hlasů Hlasovalo 28 lidí.

Pracovníci letiště ji ujistili, že odlet v 15:45 platí a v půl třetí budou teprve hlásit, na kterou bránu se mají cestující dostavit. V avizovanou dobu terminál ohlásil bránu 31. "Prošla jsem kontrolou a šla jsem k bráně. Nicméně tam nebylo nic. Říkala jsem si ok, letadlo asi teprve přiletí. Když bylo zhruba 15:30, tedy zbývalo 15 minut do odletu, tak jsem začínala být nervózní," přiznala Chaloupecká.

Letadlo, které za branou čekalo, nemělo namířeno do Lisabonu, ale do Barcelony. "Zpanikařila jsem, okamžitě jsem šla za personálem, že mám letět do Lisabonu a nikde to nevidím a oni, že jsem zmeškala letadlo. A říkala jsem jim, že ne, že celou dobu na všech tabulích píšou 15:45. Dali mi za pravdu, když zkontrolovali systém," popsala Barbora.

Při snaze zjistit, co přesně se stalo a kdy tedy do Lisabonu odletí, zjistila, že stejný problém má šest dalších lidí. Nikdo z nich neslyšel žádné hlášení o změně času letu a shodli se na tom, že informační panel ukazoval čas odletu v 15:45.

Jedna z pracovnic vídeňského letiště vyhledala let v systému a potvrdila, že letadlo skutečně vzlétlo o hodinu dřív. Manažerka letiště se posléze vyjádřila, že letadlo Ryanair dosedlo dřív a pilot se rozhodl bez povolení letiště a 68 pasažérů na palubě odletět o hodinu dřív.

Chaloupecké i ostatním cestujícím poradila si přebukovat letenky, nebo zakoupit nové. "Přišla jsem o celý den, mám zaplacené ubytování, na které nenastoupím, všechno mě to stojí akorát peníze navíc a někdo prostě zvedne letadlo dřív a bez 68 pasažérů, kteří tam chybí," zuřila Barbora.

Pracovníci letiště tvrdili, že ve 14:41, tedy čtyři minuty před odletem, začali vyvolávat jména chybějících pasažérů. Tomu však ti, kteří na letišti ve Vídni uvízli, nevěří. Nikdo z nich ani hlášení neslyšel.

"Mám štěstí, že mám ve Vídni příbuzného," svěřila se Chaloupecká s tím, že jinak by noc musela strávit na letišti. Nejbližší let do Lisabonu totiž připadá na středeční odpoledne a cestou staví v Miláně. Nejen Barbora má obavy, aby se situace neopakovala. Středeční let totiž také spadá pod Ryanair.