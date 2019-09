Letadlo z Brna se muselo vrátit, cestující v Řecku čekali 9 hodin

Přes devět hodin čekali cestující na řeckém ostrově Zakynthos na odlet linky české společnosti Smartwings do Ostravy. Na vině byly potíže letounu kanadské společnosti Sunwing, kterou si Smartwings na léto najaly, aby jim pomáhala s lety kvůli odstávce boeingů 737 MAX. Letadlo z Brna, které na Zakynthos letělo, se muselo vrátit kvůli problémům se signalizací zasunutí podvozku.

Čekáme tu celý den, nevíme, kdy bude odlet, nikdo nám neposkytnul žádné informace, stěžovali si v úterý odpoledne redakci TN.cz cestující, kteří se měli ráno vracet z řeckého Zakynthosu do Ostravy. Letadlo nakonec podle stránek řeckého letiště odletělo místo v 8:05 až v 17:34 místního času (v Řecku je o hodinu více, než v Česku).

Problémy měl totiž stroj, který měl operovat linku z Brna na Zakynthos. Stejným letadlem se pak měli cestující do Brna a do Ostravy vracet. Jenže krátce po startu z moravské metropole se letadlo muselo do Brna vrátit.

"Důvodem zpoždění byl technický problém, který se vyskytl u letadla smluvního partnera, kanadské letecké společnosti. Z tohoto důvodu jsme linku z Brna na Zakynthos a zpět nasadili náhradní letadlo. Tyto okolnosti způsobily zpoždění na odletu linky QS 1419 z letiště Zakynthos," potvrdila pro TN.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Podle informací TN.cz byla na vině nuceného návratu boeingu do Brna signalizace nezasunutí podvozku, která se po startu rozsvítila. To Dufková potvrdila i pro web idnes.cz. "Po vzletu se u letadla objevila signalizace polohy nezasunutého podvozku a posádka se rozhodla v souladu s bezpečnostními postupy pro návrat zpět na letiště v Brně," uvedla mluvčí Smartwings. Podle webu Flightradar24 letadlo odpoledne přeletělo do Prahy.

Cestující, kteří čekali na Zakynthosu, si stěžovali, že nedostali občerstvení, to ale Smartwings popírají. "Občerstvení pro cestující na letišti Zakynthos bylo zajištěno prostřednictvím smluvního handlingového partnera a bylo vyžádáno opakovaně, celkem v hodnotě 18 Euro na osobu. Za způsobené komplikace se omlouváme," dodala Dufková.

Společnosti Smartwings způsobilo výrazné komplikace uzemnění letadel Boeing 737 MAX. V době, kdy po nehodách v Indonésii a Etiopii vydaly letecké úřady pro zákaz typ létat, jich Smartwings měly ve flotile sedm. Na léto počítali s tím, že budou mít 16 nových letadel. Ty nedodané ale stojí na letištích Boeingu v severní Americe. Stroje, které Smartwings převzaly, pak parkují v Praze.

Na léto si tak společnost musela pronajmout letadla od jiných aerolinií, například amerického Swift Airu, kanadské společnosti Sunwing, slovenských AirExplore, a dalších. Některé linky, například ty z Pardubic, musela společnost zrušit.

Rozruch vzbudil případ, kdy letadlo Smartwings letělo velkou část linky z Řecka jen s jedním fungujícím motorem, zabývat se tím mají i poslanci. Více v reportáži: