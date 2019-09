Letadlo začalo ve vzduchu hořet! Cestující se už loučili s rodinami

Hrůzostrašný let zažili cestující letecké společnosti Swoop z kanadského Abbotsfordu do Edmontonu. Při vzletu se do motoru dostali ptáci, kteří způsobili požár. Někteří cestující slyšeli hlasité výbuchy a báli se o život. Napsali proto svým příbuzným zprávy na rozloučenou. Po nouzovém přistání společnost lidem zaplatila pobyt na hotelu nebo jim dala kompenzaci.