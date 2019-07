Letadlu upadla za letu část motoru! Teď ji našli pod sněhem

Expedici, která jen v Grónsku trvala 13 týdnů, vedla dánská geologická průzkumná agentura GEUS. Spolupracovala na ní také francouzská výzkumná laboratoř Onera a další úřady. O nalezení postrádané části motoru pak informoval francouzský úřad pro vyšetřování leteckých nehod BEA.

"Sedm týdnů to znamenalo kempování na ledu, pohyb jen pěšky nebo na sněžném skútru, za pomoci robota, na noční směny, za rizika útoku ledními medvědy, v teplotách až -35 °C a větrných bouří s rychlostí 25 m/s, v nárazech 32 m/s," uvedl vedoucí týmu Ken Mankoff.

Přípravy zahrnovaly také práci na Islandu, ve Švýcarsku, Švédsku a Dánsku, kde odborníci testovali senzory průzkumných vozítek a nacvičovali fungování v extrémních podmínkách. Samotná operace pak začala v oblasti tři krát pět kilometrů, vytipované francouzskou leteckou agenturou Onera.

Průzkumný robot postupně oblast zmenšoval, až dospěl k místu, kde se měl kus motoru skrývat. Experti pak vyvrtali díru do ledové vrstvy a ve zhruba čtyřmetrové hloubce našli 150kilový kus titanu. Kolem něj se táhly trhliny až do délky 30 metrů.

Letadlo společnosti Air France směřovalo 30. září 2017 z Paříže do Los Angeles, když mu po čtyřech hodinách letu upadl přívod a kryt jednoho z motorů. Letoun musel nouzově přistát v kanadském Goose Bay, přičemž se odtrhly ještě další součástky motoru. Nikomu se nic nestalo.

Vyšetřovatelé zatím nedokázali určit, proč se kus motoru odlomil. Nyní ho bude zkoumat americký výrobce Engine Alliance, který motor do Airbusu A380-861 dodal. Závěry by pak měl sdílet s leteckými úřady.

Accident @Airbus #A380 F-HPJE @airfrance 09/30/2017 cruise above #Greenland / One of the sought after engine parts was found and will be sent to the USA to be examined by @enginealliance under the supervision of @BEA_Aero. @mankoff @FlemmingGEUS @onera_en pic.twitter.com/q1CMWc6xWA