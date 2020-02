Letadlu do Malagy vysadil motor, muselo ihned přistát! Nebylo to poprvé

Nepříjemný let mají za sebou cestující z lotyšské Rigy. Ve středu nad Francií letadlu Airbus A220-300 vysadil motor a muselo nouzově přistát. Tato verze Airbusů měla již dříve s motory technické potíže.

"Společnost airBaltic potvrzuje, že 12. února její let z Rigy do Málagy byl z technických důvodů odkloněn do Bordeaux ve Francii. Během letu kapitán nahlásil vysazení levého motoru," uvedla společnost na svém twitterovém účtu.

Aerolinky slíbily zajistit náhradní let s co nejmenším zpožděním. "Společnost airBaltic zajistí pasažérům jídlo a vouchery na občerstvení. Společnost airBaltic se omlouvá všem cestujícím za způsobené potíže," sdělila společnost.

V loňském roce se objevily potíže s motory Pratt & Whitney, které Airbus A220-300. Kvůli upadávajícím dílům musela tři letadla společnosti Swiss nouzově přistát. Nakonec byly lety povolené, ale letadla musela v určitých výškách létat s omezeným výkonem.

Let s bez jednoho funkčního motoru zažili loni v létě i čeští pasažéři letu Smartwings, kteří se vraceli z řeckého ostrova Samos do Prahy. Tehdy ale pilot namísto okamžitého přistání na nejbližším možném letišti zvolil variantu doletu až do Prahy. Společnost nejprve tvrdila, že vše bylo v souladu s pravidly, později ale uvedla, že šlo o pochybení posádky.