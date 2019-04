Krajská letiště hlásí obrovské problémy! Mají milionové ztráty

Více než 900 tisíc letadel a 135 milionů cestujících. Letecký provoz nad Českou republikou houstne, letadel ale přistává nejvíc v Praze. Právě Letiště Václava Havla zaznamenalo největší nárůst vzletů a přistání.

Haly regionálních letišť ale zejí prázdnotou, a to i přes to, že se do nich za poslední roky investovaly miliardy korun. "Investice do krajských letišť byly enormní. Neodpovídají tomu, co nakonec krajská letiště dokážou zajistit, co se týče provozu," prohlásil ekonom Lukáš Kovanda.

"Je pravda, že ekonomickou kondici řady regionálních letišť ovlivnil odliv cestujících, omezování frekvence linek ze strany dopravců a další faktory související s politickou i hospodářskou situací ve světě. Nicméně stále platí, že regionální letiště v krajích patří k důležitým dopravním uzlům, do nichž by měly investice směřovat," řekla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

"Každý kraj si to řeší po svém, není tam žádná koordinace. Chápu, že každý hejtman chce mít svoje letiště. Já si nemyslím, že je to dobrý nápad. Pro nás je samozřejmě stěžejní Praha," sdělil český premiér Andrej Babiš (ANO).

Na pražské letiště průměrně přiletí nebo z něj odletí 46 tisíc lidí za jeden den. Jen pro porovnání, Karlovy Vary podobný počet odbavily dohromady za celý minulý rok.

Ani Ostrava na tom není lépe. Ještě před několika lety tam mířily investice za téměř tři miliardy, dnes odtud létá jen pár pravidelných linek. Očekávané ztráty půjdou i letos do milionů korun. "Což je naprosto katastrofální situace a žádný privátní soukromý provozovatel letiště by něco takového nemohl nikdy dopustit," doplnil Kovanda.

"Letos to je, přiznáme, katastrofa. Velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom měli spojení s nějakým evropským hubem. Kraj to podporovat musí, protože stejně jak podporuje autobusy a vlaky, tak i letecká doprava je zcela standardní způsob dopravování cestujících," uznal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS).

Podle odborníků jsou krajská letiště v únosné dojezdové vzdálenosti od Prahy, neumí zaujmout a nemají ani čím konkurovat. Ať už jde o kvalitní služby, nebo cenu. Další letiště přitom vzniká v Českých Budějovicích. V provozu má být za dva roky. "Často to jsou spíše černé díry, kam mizí peníze daňového poplatníka," zhodnotil Kovanda.

"Ostrava je z hlediska Prahy důležitá, ale ty ostatní letiště, tam nevidím žádnou synergii," porovnal Babiš. Podle ekonomů by pomohla vysokorychlostní železnice, která by, pokud by fungovala, usnadnila jednak přístup do regionů, a naopak i na centrální letiště.