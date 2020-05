Hackeři ukradli údaje 9 milionů zákazníků Easyjet. Některým i platební karty

BBC uvedla, že došlo k odcizení e-mailových adres a cestovních údajů. 2 208 zákazníkům byla napadena i jejich platební karta.



"Zákazníci, jejich platební karty napadli hackeři, byli kontaktováni. Všichni ostatní, kterých se útok také týká, budou kontaktováni do 26. května," uvedla společnost.



Výkonný ředitel EasyJet Johan Lundgren zveřejnil omluvu zákazníkům, kteří byli touto událostí zasažení. "Neexistují žádné důkazy o tom, že by jakékoli osobní informace byly zneužity, nicméně na doporučení britského Úřadu pro informační bezpečnost (ICO) komunikujeme se všemi devíti miliony zákazníků, abychom minimalizovali jakékoli riziko potenciálního zneužití. Každý, kdo si kdy zakoupil let s Easyjet, by měl být při otevírání e-mailů od nynějška velmi opatrný," uvedla společnost.

Easyjet provozuje z Česka pravidelné lety do Amsterdamu, Basileje, Milána a Londýna. Kvůli koronavirové krizi lety dočasně přerušil.