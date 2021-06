Letecké společnosti obnovují lety! Z Prahy doletíte do desítky měst

Letecké společnosti od června obnovují lety do dalších destinací z letiště Václava Havla. Smartwings přidávají 17 míst, Ryanair dalších 12, z Prahy se tak přímo dostanete do více než 70 měst.

Společnosti Smartwings v úterý oznámila, že obnovuje lety z České republiky do celkem 27 destinací. Tam patří místa v Řecku, Itálii, Španělsku, Bulharsku, Chorvatsku, Albánii, Černé Hoře, Turecku, Maroku a na Kypru. Jen z pražského letiště Václava Havla poletí nově do 17 destinací.



Společnost není jediná, která lety z Prahy obnovuje. Stroje Ryanairu opět zamíří do 12 destinací, do jedné destinace pak začnou létat letadla společností Eurowings, Wizz Air, Air Malta, ČSA a Iberia. Podrobné informace k dostupným letům najdete na stránkách letiště Václava Havla.

Aktuálně dostupné destinace z pražského letiště k 1. červnu:



"S probíhající letní sezónou přidávají letecké společnosti postupně spojení do dalších destinací. Očekáváme tak v následujících týdnech a měsících další nárůst provozu i počtu odbavených cestujících. Poptávka Čechů po cestování se zvyšuje a pomůže tomu nejen probíhající očkování obyvatel dalších věkových kategorií, upravené podmínky pro cestování, ale také plánované zavedení tzv. covid pasů, které cestování po Evropské unii sjednotí,“ řekl obchodní ředitel pražského letiště Jaroslav Filip.



Kromě nových linek lákají Smartwings také na možnost bezplatné změny termínu letu do 30. června či na slevy pro zdravotníky.

"Věříme, že tímto krokem podpoříme ty, kteří si to nejvíce zaslouží. Díky jejich obrovskému nasazení a úsilí se my ostatní dnes můžeme vracet k normálnímu životu, jehož součástí je i cestování. Za to patří všem zdravotníkům obrovský dík,“ uvedl obchodní ředitel Smartwings Petr Šujan.