Leteckým společnostem kvůli pandemii hrozí krach. Ztrácí miliardy

Kvůli pandemii a zákazu cestování se do problémů dostává velké množství leteckých společností. Řada aerolinek zastavila objednávky nových strojů a ty, které mají, stojí na zemi a nevydělávají. Většině dopravců hrozí krach, a to hlavně menším aerolinkám. Propady tržeb jsou téměř 100%, ale náklady se stále pohybují v řádech miliard korun.

Přeplněné hangáry a odstavné letištní plochy a zároveň prázdná letiště, taková je už několik týdnů realita do nedávna prosperující letecké dopravy po celém světě. Odstavena zůstala většina letadel a příjmy se propadly na minimum. Provoz společnosti Smartwings i sesterských Českých aerolinií je zatím přerušen do 17. května.

Skupina kvůli krizi zrušila všechny pravidelné lety z Česka i zpět. A na zemi má téměř celou flotilu. Měsíční náklady spojené s provozem společnosti šplhají ke 150 milionům korun. Nedobrovolnou odstávku využívají na technické prohlídky, zkoušky motorů a kontrolu jednotlivých prvků letadla. To vše musí technici pravidelně provádět i přesto, že jsou stroje mimo provoz.

"V současné době činí propad příjmů skupiny Smartwings způsobený pandemií 99 %," řekla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Aerolinky přitom musejí platit údržbu techniky nebo vyplácet mzdy zaměstnancům. Prakticky každá druhá evropská letecká společnost je ohrožena krachem.

"Tím, že nerealizujeme lety, nemáme tržby, tak musíme čerpat finanční rezervy vytvořené v minulých obdobích," popisuje Dufková. Největší evropská letiště obsloužila během dubna až o 90 % méně letů než za stejné období loni.

Skupina Smartwings má v současnosti na Letišti Václava Havla uzemněno na 50 letadel. V případě znovuobnovení provozu jsou technici letadla schopni oživit během 12 hodin. Letiště nyní zůstává otevřené především pro repatriační lety, pro lety se zdravotnickým materiálem a pro pravidelné linky. Aktuálně jsou v provozu dvě, jedna do běloruského Minsku a jedna do bulharské Sofie.

Nejohroženější jsou menší aerolinky, kterých je jen v Evropě asi stovka. Očekává se, že největší vlna bankrotů přijde na začátku června. Dopad to bude mít na letiště, výrobce letadel, nebo cestující. Ekonomové očekávají zdražování letenek.

"Do žádaných destinací, kam se lidé budou chtít dostat a nebude do nich dostatek letů, tam budou ceny letenek narůstat, ale většina letadel bude i nadále prázdných a tam se bude zlevňovat, aby letecké společnosti udaly své letenky mezi zákazníky," tvrdí ekonom Štěpán Křeček.

Evropský výrobce letounů Airbus za první čtvrtletí letošního roku prodělal 13 miliard korun. Šéf Airbusu Guillaume Faury právě skončené období označil za nejvážnější krizi, která kdy odvětví letecké dopravy potkala.

Také americké aerolinky zrušily některé spoje. Společnost American Airlines uvedla, že do 31. května omezuje počet cestujících v každém letadle. V rámci tohoto omezení společnost nepřidělí cestujícím 50 % sedadel, která se nacházejí poblíž nouzových východů a sedadel palubního personálu. Tato sedadla budou použita jen v případě nutnosti.





Dopravci po úbytku příjmů jednají o možné podpoře států. Německá Lufthansa v prvním čtvrtletí přišla o téměř 33 miliard korun. Společnost oznámila zrušení zhruba 10 tisíc pracovních míst. Letadel bude používat o osminu méně.

Vlády Německa, Rakouska, Švýcarska a Belgie by Lufthanse mohly poskytnout pomoc ve výši 272 miliard korun. Podobnou částku by od francouzské vlády mohla získat také společnost Air France. Česká vláda zvažuje, že by stát vstoupil do Českých aerolinií a pomohl společnosti Smartwings.

Řada aerolinek zastavila objednávky nových strojů. Podívejte se na reportáž: