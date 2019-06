Budějovické letiště má nový terminál. Na cestující si ale počká

Stavba nového terminálu začala před dvěma lety. Odbavovací hala společně se stojánky pro dopravní letadla vyšla na téměř 650 milionů korun. "Největší problém byly pro nás výrobní kapacity. Jelikož zahájení stavby bylo dva roky po soutěži," popsal ředitel stavební firmy Hochtief Zdeněk Šmítmajer.

První cestující ale nové zázemí nevyužijí dřív než v roce 2021. Letiště totiž musí projít certifikací. "Sama jsem netušila, dokud jsem se do toho neponořila, jak složitý je ten proces povolování. Na druhou stranu to chápu, jde o bezpečnost," vysvětluje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

"Zároveň řešíme režim na letišti v Českých Budějovicích. Nedohodli jsme se s řízením letového provozu České republiky. Tam ta jednání probíhají," řekl místopředseda představenstva Letiště České Budějovice Robert Kala.

Už teď se navíc počítá s tím, že bude jihočeské letiště, stejně jako většina krajských letišť, ztrátové. Jihočeský kraj chce proto využít 300 hektarů pozemků, které v jeho okolí vlastní. "Ty pozemky chceme využít jako zónu podnikatelskou, zónu služeb a věřím, že najdeme investory, kteří se s námi do toho pustí," dodala hejtmanka.

V okolí letiště by tak mohly vyrůst například skladovací haly, servisní pracoviště. Právě to by prý mělo zajistit dostatek financí pro letiště. Letiště zatím funguje ve zkušebním provozu, přistávat na něm mohou pouze malá letadla s rozpětím křídel do 24 metrů.