Letiště hlásí nedostatek pasažérů. Mohou zkrachovat, varuje ekonom

Na česká letiště se, i když pomalu, vracejí cestující. Přesto po úplném uzavření kvůli pandemii registrují až 90procentní úbytek oproti loňskému roku. Dáno je to i tím, že se lidé stále bojí cestovat. Letiště po celé republice přišla o stovky milionů korun. Podle ekonomů by mohl návrat do normálu trvat i několik let.

Odletová hala pražského letiště. Přestože počet letů pomalu narůstá, stále je tady citelně znát méně cestujících, než bylo před vypuknutím pandemie koronaviru. "Vloni 18 milionů, letos předpokládáme 5,5 milionu. Což je 75procentní úbytek," srovnal mluvčí letiště Roman Pacvoň.



Aktuálně pražské letiště obnovilo provoz do 61 destinací. Mezi nimi jsou nejčastěji velká evropská města a také dovolenkové destinace. "Londýn, Amsterdam, Řím nebo například řecké ostrovy a Mallorca," vyjmenoval Pacvoň.



Obnovu linky oznámily například aerolinie Emirates. Do Dubaje mají z Prahy létat od 2. srpna. Problém je ale v tom, že Dubaj zatím nepřijímá turisty z Evropy a letiště tak slouží jen pro tranzit.

Velké ztráty počítají i regionální letiště. Ta se přitom s úbytkem cestujících potýkala už před krizí způsobenou pandemií koronaviru. "Počet cestujících nám klesl na 37 procent," uvedla ředitelka letiště Pardubice Hana Šmejkalová.



"U nás se jedná o propad až o 90 procent cestujících. Ten propad je tak velký, že máme teď jen jeden až dva lety denně," vyložil ředitel ostravského letiště Jaromír Radkovský.



Vyhlídky do budoucna navíc nejsou příliš příznivé. Podle ekonomů by se letiště mohla dostat do stavu před pandemií až za několik let. "U nás si to může vyžádat dva až tři roky, což je doba, kdy to ta regionální letiště nemusela dát a mohla by zkrachovat," varuje ekonom Lukáš Kovanda.



Propojit ty, kteří chtějí pomoci tuzemské ekonomice se snaží i iniciativa televize Nova Nastartujme Česko. Přináší přehledy i tipy, jak může pomoci každý z nás. Informace i přehled aplikací najdete na webu TN.cz.