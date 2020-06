Letiště Praha se vrací k životu. Na tato místa už můžete letět. PŘEHLED

Provoz Letiště Praha je stále velmi omezen. Většina dopravců se k obnově tradičních linek chystá až v průběhu léta. Každopádně už nyní se můžete vydat přímou linkou do několika evropských destinací.

Německo

Mnichov – jedinou společností, která v současné chvíli letá do hlavního města Bavorska, je německá Lufthansa. Ta nabízí spoje čtyřikrát denně po celý týden. Nejlevnější letenka se dá koupit za 1700 Kč.

Frankfurt – Frankfurt je možné navštívit aktuálně buďto s ČSA nebo Lufthansou. České aerolinie společně s německými kolegy nabízí dva přímé lety každý den. Letenky jsou k dostání v rozmezí 1700 až 3600 Kč.

Düsseldorf – pokud máte zájem navštívit třetí největší letiště v Německu, pomůže vám k tomu společnost Eurowings. Německá nízkonákladová společnost nabízí letenky od 1200 Kč.

Francie

Paříž – hlavní město Francie je možné navštívit s leteckou společností Air France nebo ČSA. Francouzská společnost létá z Prahy do Paříže rovnou třikrát denně. České aerolinie pouze jednou. Letenky je možné zakoupit za 1000 Kč.

Španělsko

Madrid a Barcelona - co se týče Španělska, to je možné navštívit se společností Ryanair, která obsluhuje pravidelné lety do Madridu a Barcelony. Do obou destinací vypravuje společnost letadla třikrát týdně. V červenci se k Ryanairu přidá také ČSA, které mají v plánu létat do zmíněných destinací každý den. Ceny letenek se pohybují mezi 1000 až 1200 Kč.

Nizozemsko

Amsterdam – od 4. května létají do Nizozemska také letadla společnosti KLM, která nabízí spoj jednou denně, každý den v týdnu. Nejlevnější letenky je možné zakoupit za 2000 Kč. 18. června začaly do Amsterdamu létat také České aerolinie.

Slovensko

Košice – z Prahy je možné letět také do slovenských Košic. Pravidelné denní spoje obsluhují ČSA.

Ukrajina

Kyjev – letadla Českých aerolinií létají také na Ukrajinu. Letenky do Kyjeva se dají pořídit od 1000 Kč.

Itálie

Řím – Třikrát týdně létá do italského Říma společnost Ryanair. Vždy v úterý, čtvrtek a sobotu. Ceny letenek začínají na 730 Kč.

Chorvatsko

Split – se společností Smartwings se přímým letem z Prahy dostanete do chorvatského Splitu. Letadlo létá každý den ve 12:25 a ve Splitu je přistání naplánované na 13:55. Letenky se pohybují okolo 1600 Kč.

Rakousko

Vídeň – spojení mezi Prahou a Vídní zajišťuje Austrian Airlines. Zatím letadla létají pouze třikrát týdně, ale od 1. července se pravidelnost zvýší na každý den.

Švédsko

Stockholm – do Stockholmu se můžete vypravit opět s ČSA. Společnost nyní létá v omezeném provozu, ale od 1. července se také vrací k pravidelnému každodennímu létání.

Velká Británie

Manchester a Londýn – letecké spojení mezi Českou republikou a Velkou Británií je jedno z nejvyužívanějších. Aktuálně se dá letecky dostat pouze do Manchesteru a Londýna. Jak do Manchesteru, tak i Londýna létá momentálně pouze společnost Ryanair.

Pravidelné spoje se od 1. července chystá zavést nízkonákladová společnost easyJet, která obsluhuje letiště v Londýně, Bristolu, Manchesteru a Edinburghu.

Lk vs Korfu, Rhodos, Zadar nebo chcete lett do Londna i Madridu? @Ryanair obnov v lt vce ne 20 linek z Prahy. Nkter startuj ji na konci ervna, dal pak od ervence. #letimedal #flyfromPRG #pragueairport



Cel pehled najdete zde: https://t.co/eOD0Rhrqwm pic.twitter.com/yRbJEvdYXU — Prague Airport (@PragueAirport) June 9, 2020

Od července se chystá vrátit na letiště Václava Havla také několik dalších leteckých společností. Plánují se spoje například do Spojených arabských emirátů, Finska, Kataru, Řecka nebo polské Varšavy.

Pro bližší informace, kam se dostanete letadlem, sledujte internetové stránky Letiště Praha.

